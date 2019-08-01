الاتحاد الأوروبي حزين لرؤية اليمن منقسمة في حرب عبثية

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ الأناضول

عدد القراءات 565

عبرت دبلوماسية أوروبية، السبت 31 اغسطس/آب، عن حزنها في رؤية اليمن منقسمة أكثر من قبل، في حرب عبثية حرمت المواطنين من الغذاء.

جاء ذلك في بيان لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، السفيرة أنطونيا كالفو بويرتا، بمناسبة انتهاء فترة عملها في البلاد.

وقالت بويرتا في البيان الذي اطلعت عليه الأناضول " اليوم هو آخر يوم عمل لي كسفيرة للاتحاد الأوروبي لدى اليمن.. أغادر بحزن على رؤية البلد منقسما أكثر من ذي قبل والشعب اليمني يعاني أكثر من ذي قبل من حرب لا طائل منها حرمت السكان من الغذاء والصحة وحرية التنقل والأمن".

وأضافت" في نفس الوقت أغادر بسعادة وإجلال للقائي بأناس رائعين يتسمون بالكرامة ويملكون قلوبا كريمة في شتى أنحاء البلاد".

وتابعت" أشعر بالامتنان لمئات من المشائخ والسياسيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني اليمنيين الذين شاركوني بسخاء آرائهم حول النزاع وآمالهم في المضي قدما في درب سلمي يسمح لليمنيين والبلدان المجاورة بالعيش معا في سلام".

يأتي حديث المسؤولة الأوروبية في الوقت الذي تفاقم انقسام الوضع في اليمن، بعد أن سيطرت مؤخرا قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على العاصمة المؤقتة عدن ومناطق جنوبية أخرى، فيما برزت مطالب شعبية وحكومية بالاستغناء عن أبو ظبي التي دخلت ضمن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة الحوثيين.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.