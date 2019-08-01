”CSSW“ تنقل مقرها الرئيسي الى ”عدن“ وتنتخب هيئة ادارية جديدة برئاسة ”الدباء“ شاهد : اعنف هجوم واقوى رد يمني من قلب الرياض على مجزرة الطيران الاماراتي بلقيس فتحي تتعرض لموقف محرج بسبب فتاة فلسطينية الملك ”سلمان“ يستهدف ”صندوق أسرار اليمن“ و”حامل ملفات الحدود“ بقرار هام دولة خليجية تنفذ حملة اعتقالات تطال عشرات الوافدين وفاة بطل العالم في السباحة غرقًا! فنانة شهيرة تكشف عن زواجها سرًا بشخصية نافذة الاتحاد الأوروبي حزين لرؤية اليمن منقسمة في حرب عبثية مصادر تكشف عن مصير عشرات الجثث لـ ضحايا القصف الاماراتي وأين هي الآن وكيف تعامل معها الانفصاليون في ظل تسارع الأحداث جنوبي اليمن.. وكالة دولية تكشف عن ”تلاسن سعودي ـ إماراتي“ وتوجيهات سعودية صارمة وموقف غاضب للملك ”سلمان“ يقلب موازين المشهد
كشفت مصادر محلية اليوم السبت عن مصير عدد من جثث ضحايا القصف الاماراتي في عدن وابين (جنوبي اليمن).
وقالت المصادر لموقع مأرب برس إن العديد من جثث الجنود الذين قضوا في قصف الطيران الإماراتي لقوات الشرعية أمس الاول (الخميس) لا تزال متناثرة في الرمال ومتفحمة داخل الآليات العسكرية التي استهدفت في نقطة العلم (المدخل الشرقي لعدن).
وواضحت المصادر ان مليشيات الانتقالي لم تسمح حتى الآن بنقلها والتعرف على هويات الضحايا أو تبادر هي بدفن الجثث.
وارتكب الطيران الاماراتي مجرزة مروعة حين استهدفت قوات حكومية كانت تستعد لدخول العاصمة المؤقتة عدن لطرد الانفصاليين المدعومين من الامارات.
وتحدثت بيانات رسمية عن سقوط اكثر من 300 شخص بين قتيل وجريح جراء الغارات الاماراتية في عدن وابين .
وعقب الغارات اقدمت مليشيات الانتقالي على تصفية عدد من جرحى القصف تم نقلهم الى مستشفيات في ابين.