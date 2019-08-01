مصادر تكشف عن مصير عشرات الجثث لـ ضحايا القصف الاماراتي وأين هي الآن وكيف تعامل معها الانفصاليون

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر محلية اليوم السبت عن مصير عدد من جثث ضحايا القصف الاماراتي في عدن وابين (جنوبي اليمن).

وقالت المصادر لموقع مأرب برس إن العديد من جثث الجنود الذين قضوا في قصف الطيران الإماراتي لقوات الشرعية أمس الاول (الخميس) لا تزال متناثرة في الرمال ومتفحمة داخل الآليات العسكرية التي استهدفت في نقطة العلم (المدخل الشرقي لعدن).

وواضحت المصادر ان مليشيات الانتقالي لم تسمح حتى الآن بنقلها والتعرف على هويات الضحايا أو تبادر هي بدفن الجثث.

وارتكب الطيران الاماراتي مجرزة مروعة حين استهدفت قوات حكومية كانت تستعد لدخول العاصمة المؤقتة عدن لطرد الانفصاليين المدعومين من الامارات.

وتحدثت بيانات رسمية عن سقوط اكثر من 300 شخص بين قتيل وجريح جراء الغارات الاماراتية في عدن وابين .

وعقب الغارات اقدمت مليشيات الانتقالي على تصفية عدد من جرحى القصف تم نقلهم الى مستشفيات في ابين.