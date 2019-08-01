شاهد صور مسربه صدمت الشارع العربي والغربي لجرائم المجلس الانتقالي .. تفوق توحش داعش والقاعدة

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أظهرت صور موثقة قيام مليشيات المجلس الانتقالي القيام بأعمال وحشية تفوق جرائم داعش والقاعدة , تثملت في قيام عناصر إرهابية تابعة للمجلس الانتقالي بعمليات تصفية جسدية لمجاميع من أفراد الجيش الوطني وهم جرحى ينزفون في المستشفيات , حيث تم تصفيتهم رميا بالرصاص وفي الراس حتى أغرقت دمائهم الأرض.
وهو ما وصف من قبل النشطاء بان تلك الجرائم في قبحها يفوق جرائم داعش والقاعدة , وعبروا عن ذلك بهشتاقات عبر تويتر تحت مسمى " جرائم #ميليشيا_الامارات في #اليمن تصفية الجرحى وهم على الأسرة في المستشفيات
إلى ذلك كشف تقرير رسمي لوزارة حقوق الإنسان أمس عن قيام مليشيات المجلس الانتقالي بتصفية 11 جنديا جريحا في المستشفيات و اقتحامهم لسكن لطلاب من أبناء شبوة في عدن وملاحقات للمواطنين في الشوارع واعتقالهم دون وجه قانوني.