عاجل : مليشيات الانتقالي تقوم بعمل خطير في عاصمة محافظة ابين

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 3405

افاد مصدر محلي بمحافظة ابين (جنوب اليمن) بقيام مليشيات الامارات الانفصالية بتهريب سجناء من عاصمة المحافظة (زنجبار).

وقال المصدر لموقع مأرب برس الاخباري ان مليشيات الانتقالي هربت سجناء من السجن المركزي في زنجبار عليهم قضايا جنائية ومتورطون في قضايا قتل .

واشار المصدر الى هروب عدد كبير من سجناء السجن المركزي بزنجبار .

وتمارس مليشيات الانتقالي في ابين اعمال قتل ونهب وتصفيات وجرائم اخرى مروعة.