الحوثيون يعترفون بمصرع احد ابرز قياداتهم الميدانية بـ رتبة عميد ركن

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اعترفت جماعة الحوثي الانقلابية بمصرع احد ابرز قياداتها الميدانية في معارك مع قوات الجيش الوطني بصعدة (شمال اليمن).
ولقي العميد الركن أمين حميد الحميري المعين من المليشيات الانقلابية في منصب قائدا لما يسمى محور صعدة مصرعه، خلال المواجهات الاخيرة مع الجيش الوطني بالمحافظة.
واوردت وسائل اعلام تابعة لمليشيات الحوثي خبر مصرع الحميري خلال مواجهات مع الجيش الوطني في صعدة.
وأحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الجمعة، تقدما في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال البلاد.
وبحسب موقع الجيش، تمكنت قوات الجيش الوطني من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة وقطع جميع خطوط إمدادات مليشيا الحوثي المتمردة إلى المنطقة.
وبالتزامن مع المواجهات العنيفة التي ما تزال مستمرة، تشن قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة في أطراف وادي وادي آل بو جبارة في ذات المناطق.