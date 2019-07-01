تحركات اماراتية انفصالية خطيرة في سقطرى ودفعة جديدة من العملاء يصلون الجزيرة

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كشفت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة اليوم السبت عن تحركات اماراتية خطيرة في محافظة ارخبيل سقطرى (شرق اليمن).
ونقلت وكالة الاناضول عن مصدر محلي في محافظة سقطرى، قوله ان دفعة جديدة من مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، وصلت مساء الجمعة، إلى جزيرة سقطرى (جنوب) بعد تدريبها من قبل قوات إماراتية.
وقال المصدر أن هذه هي الدفعة الثانية التي تصل إلى ميناء سقطرى على متن سفينة خاصة.
وفي مايو/ أيار الماضي، اتهمت الحكومة اليمنية، الإمارات بإنزال أكثر من 100 جندي انفصالي على جزيرة سقطرى من سفينة تابعة للبحرية الإماراتية، بينما نفت الإمارات حينها صحة هذا الاتهام.
وأوضح المصدر، أن الدفعة الجديدة تتكون من عشرات من شباب سقطرى أرسلهم "الانتقالي"، في يوليو/ تموز الماضي، إلى عدن، حيث خضعوا إلى دورات عسكرية مكثفة بإشراف ضباط إماراتيين.
ومن شأن تلك التحركات تفجير الوضع في المحافظة والتصادم مع القوات الحكومية في الارخبيل.
وشهدت سقطرى، في يونيو/ حزيران الماضي، أكبر تظاهرة داعمة للحكومة الشرعية ومندِّدة بالتدخل الإماراتي، أكدت الرفض الشعبي لأي وجود مسلح أو تشكيلات خارجة عن الدولة، تتلقى توجيهاتها من أبوظبي.
ومنتصف أغسطس/آب الجاري، حمّلت الحكومة اليمنية كلا من المجلس الانتقالي والإمارات مسؤولية "الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.