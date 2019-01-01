اختراق حساب مؤسس تويتر ونشر تغريدات مسيئة

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن براندون بورمان المتحدث باسم موقع "تويتر"، الجمعة، تعرض حساب الرئيس التنفيذي للشركة "جاك دورسي"، لاختراق من قبل قراصنة.

وأضاف بورمان، في بيان أن قراصنة قاموا بنشر تغريدات عنصريّة على حساب دورسي الذي يبلغ عدد متابعيه 4 ملايين متابع.

وأشار إلى أنهم يعملون للتحقق مما حدث، والبحث عن خلفيته، دون تفاصيل عن القراصنة.

كما ظهرت على الصفحة تغريدة تشير إلى وجود قنبلة في مقر تويتر.

وعقب ذلك، تمكنت الشركة من إعادة الحساب لطبيعته وتم التخلص من جميع التغريدات التي نشرها القراصنة.



وهبط سعر سهم تويتر بأقل من واحد في المئة في معاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي بعد اكتشاف قرصنة الحساب.