الميليشيات تغلق 8 مستشفيات في صنعاء

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في العاصمة اليمنية صنعاء، على إغلاق 8 مستشفيات خاصة وسحب تراخيصها على الرغم من تقارير منظمات الأمم المتحدة عن الوضع الصحي الكارثي الذي يعيشه سكان المدينة.

وبحسب قرار للميليشيات الحوثية عبر وزارة الصحة المسيطرة عليها في صنعاء قضي بإغلاق 8 مستشفيات خاصة وسحب تراخيصها، ورفع لوحات المستشفيات من جميع جوانبها.

وشمل قرار الميليشيات الحوثية سحب تراخيص وإغلاق كل من مستشفيات «مستشفى سعوان، والهلال الأبيض، ومستشفى الخزان، والسلام التخصصي، ومستشفى مجلي، ومستشفى العظام، ومستشفى حدة، ومستشفى الذهبي».

وذكرت مصادر طبية، أن هذا الإجراء التعسفي من قبل الميليشيات الحوثية بحق قطاع المنشآت الطبية الخاصة في صنعاء التي يعاني سكانها بحسب تقارير أممية وضعاً إنسانياً صعباً جاء على إثر رفض تلك المستشفيات دفع إتاوات أقرت الميليشيات مضاعفتها.

وتكثف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران عمليات ابتزاز التجار وجباية الأموال من المؤسسات التجارية والمصرفية والقطاع الخدمي الأهلي بما في ذلك المدارس والمستشفيات الواقعة في مناطق سيطرتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأضافت بذلك أعباءً مالية ثقيلة على كاهل الأهالي.

وفي سياق آخر، اشتكى أهالي مديرية «الحوك»