«الجيش»يوسع نطاق عملياته ضد«الحوثيين» بـ«حجـة»..تحرير أكثر من 15 كيلو وهذه هي المسافة التي تفصل قوات «الشرعية» عن المدينة

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة، من تحرير نحو 15 كيلو متر، في مديرية حرض بمحافظة حجة، عقب معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية.

وقال المركز الاعلامي للمنطقة الخامسة إن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرى بني هلال والراكب والعسيلة وقرى اخرى، مؤكدا أنه لا يفصل عن مدينة حرض سوى كيلو متر واحد من الخط الاسفلتي الرابط بين ميدي والمدينة.

وبحسب المركز سقط خلال المعارك المستمرة لليوم الثاني قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية، فضلا عن أسر تسعة آخرين، مؤكدا أن المعارك مستمرة حتى اللحظة.