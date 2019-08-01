«الجيش»يوسع نطاق عملياته ضد«الحوثيين» بـ«حجـة»..تحرير أكثر من 15 كيلو وهذه هي المسافة التي تفصل قوات «الشرعية» عن المدينة موقع إماراتي: هادي مختطِف وشرعية اليمن حكومة فنادق قرارات ملكية تطيح بشخصيات رفيعة و تغييرات كبيرة في الديوان الملكي السعودي... عاجل معين «عبد الملك»يستنفر حكومته لمواجهة عدوان «الإمارات» على «اليمن»..تفاصيل وحصاد إجتماع استثنائي وزارة الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة السنة الهجرية الجديدة لماذا أوقفت الإمارات بناء أكبر مطار في العالم ؟ وماهي الازمة الخانقة التي تعصف بها ؟ صحفي يمني يكشف لـ«مأرب برس»الأسباب الخفية وراء إستهداف طيران «الإمارات»لـ«قوات الشرعية» بـ«عدن» السعودية تفاجئ السعوديين غدا السبت بقرار صادم للبعض وفي أماكن عملهم أمير قطر يرد على قرار ملك الأردن بقرار أميري عاجل أمرا مثيرا جدا حول من ينامون 6 ساعات
تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة، من تحرير نحو 15 كيلو متر، في مديرية حرض بمحافظة حجة، عقب معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية.
وقال المركز الاعلامي للمنطقة الخامسة إن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرى بني هلال والراكب والعسيلة وقرى اخرى، مؤكدا أنه لا يفصل عن مدينة حرض سوى كيلو متر واحد من الخط الاسفلتي الرابط بين ميدي والمدينة.
وبحسب المركز سقط خلال المعارك المستمرة لليوم الثاني قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية، فضلا عن أسر تسعة آخرين، مؤكدا أن المعارك مستمرة حتى اللحظة.