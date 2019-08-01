موقع إماراتي: هادي مختطِف وشرعية اليمن حكومة فنادق

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مارب برس - عربي 21

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وصف موقع إماراتي، الجمعة، القيادة اليمنية بأنها "مختطِفة" للشرعية، وبأن إدارتها "حكومة فنادق"، في إشارة إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث يقيم الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

واعتبر موقع "إرم" الإخباري، في تقرير مسجل، أن الشرعية اليمنية أعلنت "بالتغريد من الفنادق" عن تقدم قواتها على الانفصاليين في الجنوب، لا سيما عدن، والذي وصفه بـ"الانتصار الرقمي"، في إشارة إلى تشكيك بحدوثه على الأرض.

واتهم التقرير إدارة هادي بـ"نكث تعهداتها للتحالف، واضعة التهدئة والحوار وراء ظهرها". واحتفت "إرم"، ومقرها أبو ظبي، بتمكن الانفصاليين، من الانقلاب مجددا على القوات الحكومية، وكشفهم أن تحركها كان "قنبلة صوتية"، بحسبها

، معتبرة أن أنصار الشرعية المتبقين في عدن هم "خلايا نائمة يتعامل معها المجلس الانتقالي الجنوبي".

يشار إلى أن عدة تقارير تحدثت عن تقييد المملكة، قائدة التحالف مع أبو ظبي في اليمن، حركة "هادي" ومسؤولين آخرين، وتدخلها في قراراته، لدرجة أثارت سخرية زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي