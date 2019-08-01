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وزارة الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة السنة الهجرية الجديدة

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر عطلة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. 

 

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية بان يوم الأحد إجازة رسمية بدلاً عن يوم السبت الذي هو راحة وذلك استناداً للقانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية حسب ما ذكرته وكالة سبأ. 

  
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