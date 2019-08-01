آخر الاخبار

وزارة الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة السنة الهجرية الجديدة لماذا أوقفت الإمارات بناء أكبر مطار في العالم ؟ وماهي الازمة الخانقة التي تعصف بها ؟ صحفي يمني يكشف لـ«مأرب برس»الأسباب الخفية وراء إستهداف طيران «الإمارات»لـ«قوات الشرعية» بـ«عدن» السعودية تفاجئ السعوديين غدا السبت بقرار صادم للبعض وفي أماكن عملهم أمير قطر يرد على قرار ملك الأردن بقرار أميري عاجل أمرا مثيرا جدا حول من ينامون 6 ساعات لماذا تفضل المصريات الزواج من الرجل السعودي؟ مذيع الجزيرة: سألت ضاحي خلفان هذا السؤال ولما فشل حظرني .. طريقة سهلة لتخطي الضغط النفسي عملية نوعية للاستخبارات التركية

سبأفون .. أصالة وتواصل

لماذا أوقفت الإمارات بناء أكبر مطار في العالم ؟ وماهي الازمة الخانقة التي تعصف بها ؟

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 847

 

كشفت وكالة بلومبرج أن العمل في بناء مطار آل مكتوم الدولي في إمارة دبي، وهو عبارة عن مدينة متكاملة للطيران والمقرر أن يكون أكبر مطار في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 250 مليون راكب سنويا، قد توقف في ظل تراجع أداء اقتصادات دول الخليج.

 

 

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة قولهم إن العمل في بناء المطار توقف، وكذلك تم تجميد التمويل حتى إشعار آخر.

ووفقا للوكالة الألمانية، فقد تم تأجيل الموعد الذي كان محددا لافتتاح المرحلة الأولى من المطار، التي تصل تكلفتها إلى 36 مليار دولار لمدة 5 سنوات إلى 2030.

ويستهدف المشروع توفير مطار محوري عملاق لشركة الطيران الإماراتية "طيران الإمارات"؛ من أجل المحافظة على مكانتها كأكبر شركة طيران بالنسبة للمسافات الطويلة في العالم.

ويذكر أن اقتصاد إمارة دبي سجل في العام الماضي أقل معدل نمو منذ 2010 على خلفية تضرر الإمارة، التي تعدّ المركز التجاري الرئيسي لمنطقة الخليج من تداعيات التوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط.

 
إقراء أيضاً
السعودية تفاجئ السعوديين غدا السبت بقرار صادم للبعض وفي أماكن عملهم
الصندوق السيادي السعودي لماذا أقترض مجددا 10 مليارات دولار؟
شاهد.. أول حافلة مدنية مدرعة تركية الصنع - فيديو
انهيار غير مسبوق للريال اليمني منذ أشهر.. الدولار يتعدى الـ600 (تعرف على أسعار ال
500 شركة سعودية تستعد لإعلان إفلاسها أمام محاكم المملكة
غرامة قطرية كبيرة على الإمارات .. لهذا السبب ؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس