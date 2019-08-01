صحفي يمني يكشف لـ«مأرب برس»الأسباب الخفية وراء إستهداف طيران «الإمارات»لـ«قوات الشرعية» بـ«عدن»

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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نفى الصحافي عبدالفتاح الحكيمي اليوم الجمعة مزاعم الإماراتيين التي برروا فيها قصفهم لقوات الشرعية بالطيران على أنهم استهدفوا من يسمونهم ب(الإرهابيين).

وقال الحكيمي في تصريح خاص لمأرب برس إن ألاسباب الحقيقية لضربات الاماراتيين الجوية على القوات الحكومية في مدخل محافظة عدن امس تعود الى عدم ثقة الإماراتيين بصمود قوات الحزام الأمني ومليشيات الانتقالي الموالية لهم أمام قوات الشرعية بعد انهيارها السريع خلال ساعتين في اليوم السابق للضربات الجوية أمام مجاميع قليلة من انصار الشرعية في الأحياء السكنية.

وأفاد الحكيمي ان قيادات معسكرات التحالف والانتقالي توجهوا صبيحة الاربعاء من معسكراتهم في البريقة والشعب الى ملاجىء في مطار عدن الدولي وتحصنوا فيها في محاولة لاعادة ترتيب أوراقهم او المغادرة على متن طائرات خاصة.

وكشف الحكيمي عن اتصال بين الإماراتيين والسعوديين لوقف تقدم قوات الشرعية مقابل ترتيب دخولها سلميا الى عدن واستيعاب قوات الحزام الامني , لكنهم اقدموا صباح أمس على قتل وجرح أكثر من 350 من القوات الحكومية بالطيران ..

وعلق الحكيمي على خطابات رئيس مسمى المجلس الانتقالي (الزبيدي) وتغريدات هاني بن بريك التي زعموا فيها تحقيق انتصارات بأن الذي حدث ضد القوات الحكومية في مداخل عدن وأبين هو جريمة حرب ضد الانسانية للطيران الإماراتي لا أكثر , وإن اقتتال الأخوة هزيمة للطرفين وانتصار للحوثيين .

وأضاف الحكيمي : إن التبريرات التي تسوقها الإمارات بإبادة قوات الحكومة الشرعية بالطيران أيضا تؤكد أنها لم تكن تحتمل أكثر من خسارتين في أسبوع واحد في شبوة وعدن حيث لم تستطع قوات الأحزمة والنخب الضاربة حماية نفسها من غضبة شعبية بسيطة فأنقذت الإمارات نفسها بالطيران الحربي مما زعمت انها تهديدات للتحالف.

وقال إن كذبة وجود ارهابيين ضمن القوات الحكومية التي كانت على وشك دخول عدن لم تعد تنطلي على أحد , كما أن شعار مكافحة الإرهاب مجرد واجهة لغسل أيدي الإمارات عن حجم وعدد الضحايا الذين سقطوا.