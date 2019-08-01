لماذا تفضل المصريات الزواج من الرجل السعودي؟

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كشف أحدث تقرير إحصائي صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن عقود زواج المصريات من سعوديين هي الأعلى بين حالات الزواج من عرب خلال عام 2018، بعدد 537 عقد زواج، يليه عقود الزواج من سوريين بعدد 244 عقدا، فيما بلغ عدد عقود الزواج من سودانيين 128 عقدا.
بينما تذيلت القائمة عقود الزواج من ليبيين بعدد 28 عقدا، 110 عقود زواج من أردنيين، فيما بلغ عدد عقود الزواج من جنسيات عربية أخرى 269 عقدا، ولم تتعد حالات الزواج من أجانب 543 عقدا خلال عام 2018 بحسب ما أفادت صحيفة "الدستور" المصرية
أكدت الإحصاء أن عدد حالات الاقتران بالعرب بلغت 1544 زواجا، بخلاف عقود الزواج من مصريين وعددها 879.3 ألف عقد خلال عام 2018.