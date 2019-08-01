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مذيع الجزيرة: سألت ضاحي خلفان هذا السؤال ولما فشل حظرني ..

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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كشف الإعلامي الفلسطيني بقناة الجزيرة جمال ريان عن تعرضه للحظر من نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان.

ونشر "ريان" صورة تثبت حظره من ضاحي خلفان ، كاشفا عن السبب الذي جعل الأخير يتخذ هذا القرار.

 

وقال "ريان" تعليقا على الحظر عبر حسابه بـ"تويتر": "رامبو الإمارات ضاحي خلفان ،حظرني خوفا مني ، لأنني سألته: أين قتلة المبحوح ، نافخ عضلاته على الفاضي، يا حيف الرجال".

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