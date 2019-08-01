وزارة الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة السنة الهجرية الجديدة لماذا أوقفت الإمارات بناء أكبر مطار في العالم ؟ وماهي الازمة الخانقة التي تعصف بها ؟ صحفي يمني يكشف لـ«مأرب برس»الأسباب الخفية وراء إستهداف طيران «الإمارات»لـ«قوات الشرعية» بـ«عدن» السعودية تفاجئ السعوديين غدا السبت بقرار صادم للبعض وفي أماكن عملهم أمير قطر يرد على قرار ملك الأردن بقرار أميري عاجل أمرا مثيرا جدا حول من ينامون 6 ساعات لماذا تفضل المصريات الزواج من الرجل السعودي؟ مذيع الجزيرة: سألت ضاحي خلفان هذا السؤال ولما فشل حظرني .. طريقة سهلة لتخطي الضغط النفسي عملية نوعية للاستخبارات التركية
كشف الإعلامي الفلسطيني بقناة الجزيرة جمال ريان عن تعرضه للحظر من نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان.
ونشر "ريان" صورة تثبت حظره من ضاحي خلفان ، كاشفا عن السبب الذي جعل الأخير يتخذ هذا القرار.
وقال "ريان" تعليقا على الحظر عبر حسابه بـ"تويتر": "رامبو الإمارات ضاحي خلفان ،حظرني خوفا مني ، لأنني سألته: أين قتلة المبحوح ، نافخ عضلاته على الفاضي، يا حيف الرجال".