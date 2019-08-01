طريقة سهلة لتخطي الضغط النفسي

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يخفف كل شخص من ضغطه النفسي وتوتره بشكل مختلف، فمن الذين يتناولون الحلوى أو يقرؤون الكتب أو يمارسون الرياضة بكثرة والبعض الآخر لا يفعل شيئا وينتظر مرور حالته.

وجد خبراء أن بعض النباتات تساعد على تخفيض مستوى التوتر، ومن هذه النباتات ما يمكن تناوله ومنه ما تقوم رائحته بتحسين حالتك العامة، بحسب صحيفة”ميديك فوروم”.

نعناع فلفلي: وهو نوع من النعناع قادر على النمو في كل مكان يمكن تناولها ويستخدم عادة لرائحته وهو يساعد على تخفيف الصداع، كما أثبت العلماء الأمريكيون أن الزيوت الأساسية الموجودة في هذا النبات تزيد من اليقظة.

فاصولياء سوداء العين أو لوبياء ظفرية: تحتوي هذه اللوبياء، كما أثبت العلماء، على كمية هائلة من الألياف. كما أن لديها الكثير من الحديد وحمض الفوليك، وأثبت فريق من العلماء في المعهد الوطني الأمريكي للصحة أن هذا النبات ينقذ من الاكتئاب.

البابونج الألماني: هذا النبات بسيط للغاية لا يمكن أن يكون مطهرًا ممتازًا فحسب، بل يعالج أيضًا اضطرابات القلق. وهو مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من الأرق.

زهرة الربيع المسائية: تحتوي هذه الزهرة الصفراء البرية على التربتوفان، وتستخدم هذه المادة في إنتاج مضادات الاكتئاب الطبيعية وهو هرمون السيروتونين. وزيت الزهرة يستخدم لزيادة الخصوبة وعلاج حب الشباب وتقليل الحساسية.

البردقوش أو المردقوش الشائع: هذا النبات هو يضاف عادة عند تحضير البيتزا، كما أنه يستخدم كدواء لنزلات البرد وآلام العضلات والصداع، ويساعد هذا النبات عند التعب.