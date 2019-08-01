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عملية نوعية للاستخبارات التركية

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قبض جهاز الاستخبارات التركية على قيادي بارز بتنظيم “غولن” في ماليزيا ونقله إلى تركيا.

وكشفت مصادر أمنية تركية، أن فريقاً من جهاز الاستخبارات المتخصص بتعقّب تحركات منتسبي تنظيم غولن في الخارج تمكن من تحديد موقع مسؤول التنظيم في ماليزيا “عارف كوميش”.

وألقى الجهاز التركي القبض على المدعو عارف، وأحضره إلى تركيا صباح اليوم الجمعة.

ولفتت الوكالة الانتباه إلى أن عارف شغل مناصب قيادية بارزة بتنظيم غولن في دول مختلفة على مدار الأعوام الماضية.

وختمت بالإشارة إلى أن السلطات التركية سبق وأن أصدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح.

 
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