ضرب على الفخد 3 مرات.. حركة مُهينة من ترامب لزوجته ... فيديو

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أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يقوم بحركة اعتُبرت ”مهينة“ بحق زوجته ميلانيا.
ونشر الكوميدي الأمريكي جيمس فيلتون، الفيديو الذي أظهر ترامب وهو يضرب على فخده 3 مرات، ومباشرة بعدها لحقت به ميلانيا، الأمر الذي اعتبره كثيرون إهانة لها.
ويعود الفيديو ليوم 7 أغسطس الجاري بمدينة دايتون في ولاية أوهايو، بعد الهجوم المسلح الذي ذهب ضحيته 10 قتلى و 27 جريحًا، لكن اللقطة مرت دون أن ينتبه إليها أحد، إلى أن نشرها فيلتون، الذي سخر من تصرف ترامب، الذي شبهه بطريقة ”النداء على كلب“.