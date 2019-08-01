شاهد كيف فاجأ سعودي عاملته الإندونيسية في زفاف ابنتها؟

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 496

شارك سعودي عاملته الإندونيسية فرحتها بحضوره مراسم حفل زفاف ابنتها في بلادها.

ووفقاً لـ"العربية" قال أحمد الغامدي، إن هذه العاملة عادة تقدم الخدمة له ولأسرته مثل الطبخ وإدارة أمور المنزل، عندما يسافرون إلى إندونيسيا، كما أنها تمتاز بروح طيبة وحسن إتقان العمل.

وأوضح أنه عندما وجهت له الدعوة لحضور زفاف ابنتها لم يتردد في مشاركتها فرحتها في مدينة "بوقور".

وعن حفلات الزفاف في إندونيسيا قال الغامدي: "الزواج في إندونيسيا يبدأ بمراسم منذ الصباح، وهو زواج بسيط جدا في كافة التفاصيل، موضحا أن الموقع لا يتسع لأكثر من 50 شخصا، ويستمر حتى الساعة 8 مساء، خلال هذه الفترة يتبادل الزوار التهاني مع أهل العرس"، مضيفاً: "البساطة والابتسامة هي عنوان هذا الزواج".

وقال إنه وزع النقود على الأطفال في الصالة لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم بهذه المناسبة.