مأرب : تخرج دفعات احترافية من قوات الأمن الخاصة

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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شهد محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ،يوم أمس، حفل تخرج الدفعة التاسعة من قوات الأمن الخاصة بالمحافظة، بعد تلقيها دورات مكثفة في مختلف المهارات القتالية والأمنية .

وفي الحفل ألقى محافظ المحافظة كلمة نقل في مستهلها تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادة الحكومة ووزارة الداخلية.

وأكد المحافظ العرادة أن قطاع الأمن والشرطة يأتي في أولوية قائمة اهتمامات السلطة المحلية لما للأمن من علاقة مباشرة بحياة الناس ومصالحهم.

وحيا المحافظ الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الشرطة بالمحافظة، ووحداتها الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة ، وإفشالها مخططات العبث بالأمن والاستقرار ، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى التنمية والاستقرار، وتعزيز حضور الدولة.

وأكد أن ما تحقق من إنجازات أمنية بات محل تقدير الجميع، وأن ذلك لم يكن ليتحقق لولا القدرات العالية التي تتمتع بها الوحدات الأمنية بالمحافظة .. مشدداً على أهمية تأهيل منتسبي وحدات الأمن والشرطة سواءً على المستوى التدريبي القتالي، أو في مجالات التوعية القانونية بما يحقق مبدأ الشرطة في خدمة الشعب .

وشهد حفل التخرج عرضاً عسكرياً من قبل الخريجين، حيث تم استعراض بعضاً من المهارات القتالية التي تلقوها خلال فترة الدراسة والتدريب.

وكان قائد قوات الأمن الخاصة فرع مأرب العميد عبد الغني شعلان ألقى كلمة تطرق فيها إلى ما تلقاه الخريجون من تدريبات ومهارات خلال فترة التدريب، والجهود المبذولة في سبيل تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وبنائها على أسس صحيحة قائمة على الولاء الوطني، مسلحة بالوعي الكافي للتعامل مع مختلف القضايا الأمنية.

وفي ختام الحفل تم تكريم أوائل الخريجين والمبرزين بالشهادات التقديرية والهدايا الرمزية.