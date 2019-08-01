ضابط يمني في شرطة «دبي» يسجل موقفاً وطنياً احتجاجاً على العدوان «الاماراتي» في «اليمن»

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استقال ضابط يمني من شرطة دبي احتجاجاً على العدوان الاماراتي على الجيش اليمني وانتهاك السيادة الوطنية.
وقال الضابط "مهيب نصر محسن أبو علي" ـ رتبة عريف ـ في استقالته التي نشرها على صفحته في الفيسبوك : " أتقدم باستقالتي من شرطة دبي، والتي عملت فيها منذ العام 2007م، وذلك نتيجة لما يتعرض له وطني من اعتداء سافر، وحقد دفين، وغطرسة لا تمت للعروبة والإسلام بصلة".
وأضاف : " أنوّه في هذا السياق أن هذه الاستقالة العلنية قرار شخصي وبإرادتي الكاملة، ولا علاقة لقريبٍ كان أو بعيد بهذا القرار".
ويعمل العريف مهيب في شرطة البرشاء بدبي ويحمل رقم عسكري(22352)، وفق ماذكر في الاستقالة.
يأتي هذا في ظل تزايد السخط الشعبي والرسمي ضد الممارسات الإماراتية في اليمن، وذلك بعد قصفها لقوات الجيش الوطني، في عدن، بعدة غارات جوية أسفرت عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية.