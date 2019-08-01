عاجل : قطر تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من استهداف الإمارات للجيش الوطني في الجنوب

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دعت دولة قطر جميع القوى اليمنية إلى تغليب صوت الحكمة ومصلحة شعبها وعدم الإمعان في تمزيق النسيج الاجتماعي.
وطالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم الجمعة، بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وأطياف الشعب اليمني كافة.
وقال البيان: "نتابع في دولة قطر بكثير من الأسى والحزن التطورات العسكرية والمواجهات الدموية في كل من عدن وأبين".
وتابع: "لقد طال أمد الحرب في اليمن الشقيق وتعمقت المأساة الإنسانية فيه إلى حدٍّ لا يمكن التغاضي عنه، وما التطورات الأخيرة إلا دليل ساطع على عبثية هذه الحرب وعلى استمرار العبث في مقدرات الشعب اليمني". وأكد البيان وقوف قطر بجانب الشعب اليمني للحفاظ على أمنه وسلامته ووحدة وطنه.