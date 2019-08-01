تفاصيل عملية نوعية نفذها الجيش ضد «الحوثيين» بـ«صعدة»

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 853

نفذت وحدات من الجيش الوطني بمساندة مدفعيك قوات التحالف العربي بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة اليوم الجمعة عملية نوعية على مواقع تحصينات ميليشيا الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

‫ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن قائد لواء حرب واحد العميد محمد صالح الغنيمي قولة "إن قوات الجيش الوطني بلواء حرب واحد مسنودة بمدفعية قوات الجيش الوطني استطاعت كسر هجوم لمليشيا الانقلاب الحوثي وتنفيذ عملية نوعية على مواقع تحصينات المليشيا في جبال "غرابة" و "الجربة".. أسفرت عن إصابة وقتل الكثير من عناصر المليشيا واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير للمتارس والخنادق التي كانت تختبئ فيها.

‫وأضاف العميد الغنيمي أن الجيش الوطني في حالة جاهزية قصوى للهجوم وكسر وتنفيذ العمليات العسكرية ضد مليشيا الانقلاب الحوثي الى أن يتم تحرير محافظة صعدة بالكامل.