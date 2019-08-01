أول محافظة يمنية تنتفض غضباً في وجه الإمارات وتطالب بمواجهتها وطرد قواتها من «اليمن» - شاهد عاجل : قطر تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من استهداف الإمارات للجيش الوطني في الجنوب تفاصيل عملية نوعية نفذها الجيش ضد «الحوثيين» بـ«صعدة» المليشيات الانقلابية تفجر الوضع داخل مدينة عدن وتقوم بعمليات انتقامية... عاجل انهيار شبكات عسكرية... الكشف عن تفاصيل هجوم أمريكي واسع ضد إيران طرد الإمارات مطلب شعبي يتصدر تويتر في السعودية وزير الدفاع القطري يكشف موقف بلاده من الأزمة الخليجية الإمارات تحيي انقلاب جنوب اليمن أوراق قوة اليمن لمعاقبة الإمارات بن سلمان يبحث في البنتاغون الملف اليمني
نفذت وحدات من الجيش الوطني بمساندة مدفعيك قوات التحالف العربي بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة اليوم الجمعة عملية نوعية على مواقع تحصينات ميليشيا الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن قائد لواء حرب واحد العميد محمد صالح الغنيمي قولة "إن قوات الجيش الوطني بلواء حرب واحد مسنودة بمدفعية قوات الجيش الوطني استطاعت كسر هجوم لمليشيا الانقلاب الحوثي وتنفيذ عملية نوعية على مواقع تحصينات المليشيا في جبال "غرابة" و "الجربة".. أسفرت عن إصابة وقتل الكثير من عناصر المليشيا واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير للمتارس والخنادق التي كانت تختبئ فيها.
وأضاف العميد الغنيمي أن الجيش الوطني في حالة جاهزية قصوى للهجوم وكسر وتنفيذ العمليات العسكرية ضد مليشيا الانقلاب الحوثي الى أن يتم تحرير محافظة صعدة بالكامل.