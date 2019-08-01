آخر الاخبار

أول محافظة يمنية تنتفض غضباً في وجه الإمارات وتطالب بمواجهتها وطرد قواتها من «اليمن» - شاهد عاجل : قطر تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من استهداف الإمارات للجيش الوطني في الجنوب تفاصيل عملية نوعية نفذها الجيش ضد «الحوثيين» بـ«صعدة» المليشيات الانقلابية تفجر الوضع داخل مدينة عدن وتقوم بعمليات انتقامية... عاجل انهيار شبكات عسكرية... الكشف عن تفاصيل هجوم أمريكي واسع ضد إيران طرد الإمارات مطلب شعبي يتصدر تويتر في السعودية وزير الدفاع القطري يكشف موقف بلاده من الأزمة الخليجية الإمارات تحيي انقلاب جنوب اليمن أوراق قوة اليمن لمعاقبة الإمارات بن سلمان يبحث في البنتاغون الملف اليمني

سبأفون .. أصالة وتواصل

تفاصيل عملية نوعية نفذها الجيش ضد «الحوثيين» بـ«صعدة»

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 853

نفذت وحدات من الجيش الوطني بمساندة مدفعيك قوات التحالف العربي بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة اليوم الجمعة عملية نوعية على مواقع تحصينات ميليشيا الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

 

‫ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن قائد لواء حرب واحد العميد محمد صالح الغنيمي قولة "إن قوات الجيش الوطني بلواء حرب واحد مسنودة بمدفعية قوات الجيش الوطني استطاعت كسر هجوم لمليشيا الانقلاب الحوثي وتنفيذ عملية نوعية على مواقع تحصينات المليشيا في جبال "غرابة" و "الجربة".. أسفرت عن إصابة وقتل الكثير من عناصر المليشيا واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير للمتارس والخنادق التي كانت تختبئ فيها.

 

‫وأضاف العميد الغنيمي أن الجيش الوطني في حالة جاهزية قصوى للهجوم وكسر وتنفيذ العمليات العسكرية ضد مليشيا الانقلاب الحوثي الى أن يتم تحرير محافظة صعدة بالكامل.

 
إقراء أيضاً
أول محافظة يمنية تنتفض غضباً في وجه الإمارات وتطالب بمواجهتها وطرد قواتها من «ا
عاجل : قطر تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من استهداف الإمارات للجيش الوطني في الجنوب
المليشيات الانقلابية تفجر الوضع داخل مدينة عدن وتقوم بعمليات انتقامية... عاجل
طرد الإمارات مطلب شعبي يتصدر تويتر في السعودية
الإمارات تحيي انقلاب جنوب اليمن
أوراق قوة اليمن لمعاقبة الإمارات
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس