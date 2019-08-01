المليشيات الانقلابية تفجر الوضع داخل مدينة عدن وتقوم بعمليات انتقامية... عاجل

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مارب برس - خاص

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اقدمت اليوم قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا على اقتحام منازل قيادات أمنية وعسكرية موالية للحكومة في #عدن.

كما قامت مليشيات الانتقالي بعمليات انتشار أمني في عدة أحياء من مدينة عدن وقاموا بمنع الدراجات النارية في المحافظة.

كما قامت المليشيات الانتقالية يوم أمس بعمليات تصفيات بشرية وعمليات سحل انتقامية لخصومهم وبطرق توحشبة وصلت الي تصفيات الجرحى وهم على أسرة المستشفيات.