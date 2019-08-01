طرد الإمارات مطلب شعبي يتصدر تويتر في السعودية

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مارب برس - مارب

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شنّ مغردون سعوديون هجوما عنيفا غير مسبوق على الحكومة الإماراتية، بعد قيام قواتها، الخميس، بقصف مواقع للجيش الوطني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي. وطالب مغردون من حكومة بلدهم باتخاذ قرار صارم حول مشاركة الإمارات في التحالف باليمن، لا سيما أن أبو ظبي باتت تلعب رسميا في المعسكر الآخر، المطالب بانفصال اليمن عن جنوبه.

وقال ناشطون إنه بات من الضروري فض الشراكة مع الإمارات، وعدم الصمت على تجاوزاته بحق المملكة والقيادة اليمنية. وكانت الإمارات اعترفت بالغارات الجوية التي شنتها على القوات الحكومية في عدن وزنجبار، وأوقعت 300 بين قتيل وجريح، بحسب ما أكدته وزارة الدفاع اليمنية. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "القصف جاء بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن هناك استهدافا لعناصر التحالف،

وجاء لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد"، مدعيا أن ما أسمتها "التنظيمات الإرهابية" قامت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين.

ودعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، إلى طرد الإمارات من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، وقطع العلاقات معها.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية اليمنية أنها تقدمت بطلب رسمي إلى مجلس الأمن لعقد جلسة حول القصف "السافر" الذي نفذه الطيران الإماراتي على قوات الجيش في زنجبار وعدن، جنوب البلاد.