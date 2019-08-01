بن سلمان يبحث في البنتاغون الملف اليمني

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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بحث نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الخميس، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ملفي اليمن وإيران.

جاء ذلك في لقاء جمع بن سلمان وإسبر بمقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بحضور ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة الرياض لدى واشنطن ومسؤولين من البلدين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، استعرض الجانبان خلال اللقاء "العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي، خصوصا في الجوانب العسكرية والقدرات الدفاعية".

وتطرق الاجتماع إلى "مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما فيها محاربة الإرهاب، والتصدي للممارسات الإيرانية العدائية المزعزعة لأمن المنطقة".

كما تناول "الجهد المشترك في إطار مبادرة حماية الملاحة الدولية، واستمرار جهود قوات التحالف العربي (بقيادة السعودية) في اليمن، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك"، دون تفاصيل.

ووصل نائب وزير الدفاع السعودي، الشقيق الأصغر لولي العهد السعودي، الولايات المتحدة، الثلاثاء، في زيارة رسمية غير محددة المدة.

وتأتي الزيارة عقب أيام من إشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى انفتاح جديد على المحادثات المحتملة مع إيران، التي تعد المنافس الإقليمي الرئيسي للسعودية، وفق تقارير أجنبية.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.