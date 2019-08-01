عاجل: وزراء الحكومة الشرعية يطالبون ”هادي“ بإنهاء دور الانارات في التحالف وقطع العلاقة الدبلوماسية معها

الجمعة 30 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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طالب أعضاء الحكومة الشرعية، مساء الخميس 29 اغسطس/آب، من الرئيس هادي ”توجيه رسالة للسعودية يطلب فيها إنهاء دور الإمارات في التحالف“.

وبعث وزواء الحكومة بمذكرة الى الرئيس هادي، طالبوه فيها بسحب السفير اليمني من الإمارات وتعليق العلاقة بين البلدين، مؤكدين على حق الجمهورية اليمنية في مقاضاة الإمارات.