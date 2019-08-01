أول تحرك ضد الامارات.. الحكومة تتقدم بطلب عاجل لمجلس الأمن الدولي

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تقدمت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مساء اليوم الخميس 29 اغسطس/آب، بطلب رسمي الى مجلس الامن الدولي لعقد جلسة استثنائية حول قصف طيران الإمارات لقوات الجيش الوطني في محافظتي عدن وأبين.
وقال نائب وزير الخارجية والقائم باعمال الوزير السفير محمد الحضرمي أن ”الحكومة اليمنية طلبت رسميا من مجلس الأمن عقد جلسة حول القصف السافر الذي قامت به دولة الامارات العربية المتحدة ضد قوات الجمهورية اليمنية المسلحة وهي تمارس حقها الدستوري في مواجهة المليشيات المتمردة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا“.
وشن طيران الإمارات اليوم أكثر من 13 غارة جوية استهدفت قوات الجيش الوطني في محافظتي عدن وشبوة أسفر عنها استشهاد واصابة اكثر من 300 شخصا من منتسبي الجيش الوطني ومدنيين.
وحملت الخارجية اليمنية دولة الامارات مسؤولية هذا العدوان السافر على قوات الحكومة مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الاجراءات والتدتبير تجاه هذا الاعتداء السافر.