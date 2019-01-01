الاعلان عن تحرير مناطق وقرى واسعة من قبضة «الحوثيين» بـ«حجة»

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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سقط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية، اليوم الخميس 29 أغسطس /آب 2019م، خلال مواجهات مع قوات الشرعية في محيط مدينة حرض التابعة لمحافظة حجة.

ونقل المركز الاعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصدر عسكري قوله ان قوات الجيش حررت مناطق وقرى واسعة في محيط المدينة وسقط على اثرها، قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية.

واكد المصدر ان المعارك مستمرة حتى استكمال تحرير المدينة من المليشيات.