الاعلان عن تحرير مناطق وقرى واسعة من قبضة «الحوثيين» بـ«حجة»

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سقط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية، اليوم الخميس 29 أغسطس /آب 2019م، خلال مواجهات مع قوات الشرعية في محيط مدينة حرض التابعة لمحافظة حجة.
ونقل المركز الاعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصدر عسكري قوله ان قوات الجيش حررت مناطق وقرى واسعة في محيط المدينة وسقط على اثرها، قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية.
واكد المصدر ان المعارك مستمرة حتى استكمال تحرير المدينة من المليشيات.