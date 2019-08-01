عاجل: الطيران الاماراتي يعاود قصف قوات ”الشرعية“ في ”أبين“ والدفاع اليمنية تؤكد سقوط 300 بين قتيل وجريح

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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استهدف الطيران الإماراتي، مساء الخميس 29 اغسطس/آب، مواقع الجيش الوطني المنسحب من عدن، بعد ساعات من استهدافه بـ13 غارة في عدن وزنجبار.

وقالت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، ان الطيران الاماراتي استهدف، مساء اليوم، قوات الجيش الوطني المتمركزه في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، بعد انسحابها من مشارف عدن.

الى ذلك، أكدت وزارة الدفاع اليمنية سقوط 300 قتيل وجريح من قوات الجيش الوطني، بغارات الطيران الاماراتي، استهدفتهم صباح اليوم، في نقطة العلم، مدخل عدن الشرقي، وفي مدينة زنجبار.