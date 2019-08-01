عاجل: الطيران الاماراتي يعاود قصف قوات ”الشرعية“ في ”أبين“ والدفاع اليمنية تؤكد سقوط 300 بين قتيل وجريح السعودية تحطم رقما دوليا في أحد ملاهيها .. في الطول والسرعة والارتفاع تقرير مطول لـ”رويترز“ عن مستقبل العلاقة بين الإمارات والسعودية.. الملك ”سلمان“ منزعج بشدة وشهر العسل بين البلدين انتهى أضرار الليمون للرجال تحدث عن تسوية سياسية تشمل الجنوبيين.. مجلس الأمن الدولي يعلن تأييده المطلق لـ”السعودية“ بخصوص تطورات ”جنوب اليمن“.. (تفاصيل البيان مكتملا) في أبشع جريمة تشهدها اليمن.. مليشيا ”الانتقالي“ تقتحم مستشفى ”الرازي“ وتعدم جرحى غارات الطيران الاماراتي شاهد لقطات حية لقصف الطيران الإماراتي مواقع للجيش الوطني في عدن .. فيديو شاهد : اول صورة لمجزرة الطيران الاماراتي جنوب اليمن وحصيلة بالضحايا عاجل: الحكومة ”الشرعية“ تعلن مصير علاقتها مع ”الامارات“ بعد غارات ”عدن“ وتهدد ”ابو ظبي“ بملفات خطيرة ضاحي خلفان يفجر مفاجئة.. لماذا رفضت الإمارات قتل الحوثي وكبار قياداته؟
استهدف الطيران الإماراتي، مساء الخميس 29 اغسطس/آب، مواقع الجيش الوطني المنسحب من عدن، بعد ساعات من استهدافه بـ13 غارة في عدن وزنجبار.
وقالت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، ان الطيران الاماراتي استهدف، مساء اليوم، قوات الجيش الوطني المتمركزه في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، بعد انسحابها من مشارف عدن.
الى ذلك، أكدت وزارة الدفاع اليمنية سقوط 300 قتيل وجريح من قوات الجيش الوطني، بغارات الطيران الاماراتي، استهدفتهم صباح اليوم، في نقطة العلم، مدخل عدن الشرقي، وفي مدينة زنجبار.