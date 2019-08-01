السعودية تحطم رقما دوليا في أحد ملاهيها .. في الطول والسرعة والارتفاع

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أُطلقت أول متنزهات الأعلام الستة في ولاية تكساس في عام 1961، وفتحت بعدها 19 متنزهاً آخر في أمريكا الشمالية

كشفت المملكة العربية السعودية عن خططها لإنشاء أطول وأعلى وأسرع قطار ملاهٍ في العالم، تصل سرعته إلى 155 ميلاً (249 كم) في الساعة، في متنزه جديد في الصحراء.

حسب صحيفة The Daily Mail البريطانية فقطار فالكون فلايت (أو طيران الصقر) هو القطار الذي «سيحطم الأرقام القياسية» بجولاته، التي ستراها في مدينة القدية الترفيهية، أحد مشاريع شركة الأعلام الستة، بالقرب من الرياض.

تعرض اللقطات التي أطلقها مشروع القدية قطاراً بأربع عربات، و16 مقعداً، ويشبه نسخة آلية من طائر الصقر الذي سُمي القطار باسمه.

يتبع فيديو المحاكاة العربة وهي تتسلق انحناءات ضخمة، قبل أن تنزلق من فوق قمم شديدة الانحدار، وتتسارع في هبوطها على السفوح لتصل سرعتها إلى 155 ميلاً (249 كم) في الساعة.

هناك أيضاً دورانات كبيرة في هذه الرحلة، بالإضافة إلى المناظر المدهشة عبر الوادي، إذ تشق العربة طريقها بين التضاريس الصخرية.

سيتجاوز هذا القطارُ القطارَ الذي يحمل اللقب حالياً وهو قطار الفورمولا روسا في أبوظبي، الذي تصل سرعته إلى 150 ميلاً (241 كم) في الساعة في خلال 5 ثوانٍ.

يقول مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمارات، وفقاً لصحيفة Saudi Gazette السعودية: «رؤيتنا هي أن نجعل متنزه الأعلام الستة بالقدية متنزهاً يقدم كل الإثارة والتشويق الذي يتوقعه الجمهور، الذي جاء من جميع العالم، من علامة تجارية مثل الأعلام الستة، ولنزيد من هذه التجربة بالأجواء الأصيلة المرتبطة بالمكان» .

وأضاف: «باعتباره مكاناً سيخلق ذكريات لا تنسى، ولحظات مليئة بالسعادة، فإن نقل الحكايات التي يتردد صداها مع ضيوفنا هي فكرة أساسية سوف تتجلى في جميع أنحاء القدية» .

وأضاف ديفيد ماكليبس، رئيس شركة الأعلام الستة الدولية للتطوير: «إننا متحمسون لنكون جزءاً من مشروع بهذا الحجم، وعلى هذا النطاق، وفخورون أننا سنحتفل بهذا الحدث المهم مع القدية» .

وقال إنها ستكون «أكثر متنزهات الأعلام الستة تميزاً على الإطلاق» .

لم تنشر شركة القدية أرقاماً محددة عن الارتفاع والسرعة وطول فالكون فلايت.

من المتوقع أن يفتتح هذا الموقع الذي يمتد على مساحة 79 فداناً، والذي يراه البعض النظير السعودي لوادي السيليكون وديزني لاند، في عام 2023، ويتكون من 6 أجزاء هي مدينة الإثارة، وينابيع الاستكشاف، ومدينة البخار، وحدائق الشفق، ووادي الحظ، والمعرض الكبير.

سيشمل هذا الوادي الكبير الذي يبعد عن الرياض مسافة 64 كيلومتراً، حوالي 28 عامل جذب سياحي، لكن قطار فالكون فلايت سيكون هو التحفة المركزية، ومكانه في مدينة الإثارة.

سوف ينضم إلى لعبة السقوط من أعلى البرج الأطول في العالم، المعروفة باسم برج سيسرو.

وتوجد أيضاً منطقة تجمع مركزية تدعى القلعة، التي ستكون مغطاة بقبة ضخمة، تشبه الخيام البدوية التقليدية، في محاولة لخلق أجواء صحراوية تتوافق مع المكان.

أُطلقت أول متنزهات الأعلام الستة في ولاية تكساس في عام 1961، وفتحت بعدها 19 متنزهاً آخر في أمريكا الشمالية، وهناك مجموعة أخرى من المقرر أن تفتتح في الصين في العام القادم.