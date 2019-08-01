أضرار الليمون للرجال

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 769

يحتوي الليمون على العديد من العناصر الغذائية المختلفة والمفيدة للجسم بشكل كبير جدًا، فهو يعتبر من أهم الحمضيات التي تستخدم في العالم أجمع، إذ يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات المفيدة مثل فيتامين ب2 وفيتامين سي، الذي يعد من أهم الفيتامينات المساعدة في حماية الجسم من الكثير من الأمراض.

كما أنه - أي الليمون- يعالج الكثير من الأمراض المختلفة مثل أمراض الإنفلونزا فهو يحتوي على نسبة عالية جدًا من هذا الفيتامين، فضلًا عن المعادن والعناصر الغذائية المختلفة مثل الكالسيوم، البوتاسيوم المفيدة جدًا في تقويته العظام والحفاظ على صحتها، ولا ننسى دوره الهام والفعال في الحفاظ على البشرة والشعر وذلك لامتلاكه القدرة العالية والكبيرة في التخلص من التصبغات التي تظهر على البشرة بسبب العوامل المختلفة مثل التعرض لحرارة الشمس العالية وغيرها، فهو يستخدم في تبيض البشرة وتنقيتها والتخلص من الرؤوس السوداء بحيث يمكن استخدامه في عدد كبير من الخلطات والوصفات، فضلًا عن دوره في الحفاظ على صحة الشعر، وتطويله والحفاظ على نعومته ولمعانه.

لكن الإسراف الشديد في تناول الليمون وبشكل غير صحي ومنظّم قد يسبب تعرض الجسم للكثير من الأضرار، كما وقد يسبب حدوث الكثير من الأمراض المختلفة ومن أهم هذه الأضرار ما يلي:

أولًا: كثرة تناول الليمون خاصًة على شكل مشروب قد يسبب حدوث زيادة في نسبة حموضة المعدة، مما قد يسبب حدوث حرقة في أعلى المعدة مما يؤثر وبشكل كبير وسلبي على تناول الطعام بشكل طبيعي ومريح، كما قد يسبب الشعور بحرقة في الصدر لذلك ينصح بتناوله بشكل منتظم.

ثانيًا: عند استخدام الليمون في خلطات البشرة يساعد في تفتيحها وتصفيتها، ولكن في حالة التعرض المباشر للشمس بعد استخدامه يسبب حدوث حروق شديدة في البشرة، فضلُا عن أن له دورًا كبيرًا في حدوث هيجان واحمرار في البشرة خاصًة لدى استخدامه على البشرة الحساسة، كما أنه مدر قوي للبول ففي حال تناوله بشكل كبير قد يسبب حدوث جفاف في الجسم.

ثالثًا: إن تناول مشروب عصير الليمون له دور كبير في المساعدة على زيادة الرغبة الجنسية لدى الكثير من الرجال اللذين يعانون من الضعف الجنسي، خاصًة لدى تناول عصير الليمون مع قشره، كما يمكن تناول عصير الليمون والنعناع وبشكل منتظم لرفع القدرة الجنسية لدى الرجل ولكن تناوله بشكل مفرط قد يسبب حدوث الكثير من المشاكل في الجهاز الهضمي، كما ويساعد على ارتفاع ضغط الدم لذلك لا ينصح مرضى الضغط بشربه..