في أبشع جريمة تشهدها اليمن.. مليشيا ”الانتقالي“ تقتحم مستشفى ”الرازي“ وتعدم جرحى غارات الطيران الاماراتي

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اقتحمت مليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتياً، اليوم الخميس 29 اغسطس/آب، مستشفى الرازي في مديرية جعار جنوب شرق محافظة أبين.

وبحسب ”الصحوة نت“، فان ”مليشيات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اقتحمت مستشفى الرازي ونفذت حملة إعدامات ميدانية وتصفية لجرحى من جنود قوات الجيش الوطني في مديرية جعار“.

وقال المصادر أن ”مليشيا الحزام الأمني عملت على إخراج الجرحى من مستشفى الرازي في جعار، في الوقت الذي كانوا يتلقون فيه العلاج بعد تعرضهم للإصابات جراء غارات جوية نفذها الطيران الإماراتي على قوات الجيش الوطني في محيط العاصمة عدن وقامت بإعدامهم“.

شن الطيران الإماراتي سلسلة غارات جوية استهدفت قوات الجيش الوطني في منطقة العلم أطراف مدينة عدن.

وحملت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف التي وصفته بالسافر الخارج عن القوانين والأعراف الدولية.