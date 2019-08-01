في أبشع جريمة تشهدها اليمن.. مليشيا ”الانتقالي“ تقتحم مستشفى ”الرازي“ وتعدم جرحى غارات الطيران الاماراتي شاهد لقطات حية لقصف الطيران الإماراتي مواقع للجيش الوطني في عدن .. فيديو شاهد : اول صورة لمجزرة الطيران الاماراتي جنوب اليمن وحصيلة بالضحايا عاجل: الحكومة ”الشرعية“ تعلن مصير علاقتها مع ”الامارات“ بعد غارات ”عدن“ وتهدد ”ابو ظبي“ بملفات خطيرة ضاحي خلفان يفجر مفاجئة.. لماذا رفضت الإمارات قتل الحوثي وكبار قياداته؟ عاجل: ”واشنطن“ تخذل الحكومة ”الشرعية“ وتؤيد غارات الطيران الإماراتي في ”عدن“ وتؤكد ”من حق الامارات الدفاع عن مصالحها“ تفاصيل ”اجتماع حاسم“ لكبار قيادات الجيش اليمني بعد ساعات من غارات الطيران الإماراتي وتوجيهات صارمة من الرئيس ”هادي“ المقدشي يستدعي 6 من ابرز قيادات الجيش الى مأرب ويعلن رفع الجاهزية ويكشف عن توجيهات من القيادة العليا الكشف عن مقتل مسؤول عسكري رفيع في قصف الطيران الإماراتي و”شبوة“ تحرك أكثر من 100 طقم لتعزيز القوات الحكومية بيان عاجل من وزارة الدفاع ورئاسة الاركان .. كشف عن عدد كبير لضحايا القصف الاماراتي ووجه طلبا للمملكة
اقتحمت مليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتياً، اليوم الخميس 29 اغسطس/آب، مستشفى الرازي في مديرية جعار جنوب شرق محافظة أبين.
وبحسب ”الصحوة نت“، فان ”مليشيات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اقتحمت مستشفى الرازي ونفذت حملة إعدامات ميدانية وتصفية لجرحى من جنود قوات الجيش الوطني في مديرية جعار“.
وقال المصادر أن ”مليشيا الحزام الأمني عملت على إخراج الجرحى من مستشفى الرازي في جعار، في الوقت الذي كانوا يتلقون فيه العلاج بعد تعرضهم للإصابات جراء غارات جوية نفذها الطيران الإماراتي على قوات الجيش الوطني في محيط العاصمة عدن وقامت بإعدامهم“.
شن الطيران الإماراتي سلسلة غارات جوية استهدفت قوات الجيش الوطني في منطقة العلم أطراف مدينة عدن.
وحملت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف التي وصفته بالسافر الخارج عن القوانين والأعراف الدولية.