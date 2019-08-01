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شاهد لقطات حية لقصف الطيران الإماراتي مواقع للجيش الوطني في عدن .. فيديو

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص
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وثق أفراد من الجيش لوطني لحظات استهداف مقاتلات الأمارات العربية المتحدة للجيش الوطني عدن في منطقة الكود بين عدن وأبين- فليكر

وكشفت مصادر عسكرية لمأرب برس أن القوات الإماراتية نفذت اليوم أكثر من 20 غارة جوية على عدة أهداف للجيش الوطني , بعد ساعات من اعلان وازارة الدفاع عملية عسكرية لتحرير مدينة عدن .

وحمّلت وزارة الدفاع في بيان لها الإمارات كامل المسؤولية عن "هذا الاستهداف المتعمد"، مطالبة القيادة السياسية والعسكرية والحكومة والتحالف العربي والسعودية بمحاسبة المتسببين في ذلك، والمستهترين بدماء أبناء اليمن.

 

 
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