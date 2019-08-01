في أبشع جريمة تشهدها اليمن.. مليشيا ”الانتقالي“ تقتحم مستشفى ”الرازي“ وتعدم جرحى غارات الطيران الاماراتي شاهد لقطات حية لقصف الطيران الإماراتي مواقع للجيش الوطني في عدن .. فيديو شاهد : اول صورة لمجزرة الطيران الاماراتي جنوب اليمن وحصيلة بالضحايا عاجل: الحكومة ”الشرعية“ تعلن مصير علاقتها مع ”الامارات“ بعد غارات ”عدن“ وتهدد ”ابو ظبي“ بملفات خطيرة ضاحي خلفان يفجر مفاجئة.. لماذا رفضت الإمارات قتل الحوثي وكبار قياداته؟ عاجل: ”واشنطن“ تخذل الحكومة ”الشرعية“ وتؤيد غارات الطيران الإماراتي في ”عدن“ وتؤكد ”من حق الامارات الدفاع عن مصالحها“ تفاصيل ”اجتماع حاسم“ لكبار قيادات الجيش اليمني بعد ساعات من غارات الطيران الإماراتي وتوجيهات صارمة من الرئيس ”هادي“ المقدشي يستدعي 6 من ابرز قيادات الجيش الى مأرب ويعلن رفع الجاهزية ويكشف عن توجيهات من القيادة العليا الكشف عن مقتل مسؤول عسكري رفيع في قصف الطيران الإماراتي و”شبوة“ تحرك أكثر من 100 طقم لتعزيز القوات الحكومية بيان عاجل من وزارة الدفاع ورئاسة الاركان .. كشف عن عدد كبير لضحايا القصف الاماراتي ووجه طلبا للمملكة
وثق أفراد من الجيش لوطني لحظات استهداف مقاتلات الأمارات العربية المتحدة للجيش الوطني عدن في منطقة الكود بين عدن وأبين- فليكر
وكشفت مصادر عسكرية لمأرب برس أن القوات الإماراتية نفذت اليوم أكثر من 20 غارة جوية على عدة أهداف للجيش الوطني , بعد ساعات من اعلان وازارة الدفاع عملية عسكرية لتحرير مدينة عدن .
وحمّلت وزارة الدفاع في بيان لها الإمارات كامل المسؤولية عن "هذا الاستهداف المتعمد"، مطالبة القيادة السياسية والعسكرية والحكومة والتحالف العربي والسعودية بمحاسبة المتسببين في ذلك، والمستهترين بدماء أبناء اليمن.