شاهد : اول صورة لمجزرة الطيران الاماراتي جنوب اليمن وحصيلة بالضحايا

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حصل مأرب برس على صورة تظهر جانبا من اثار القصف الذي شنه الطيران الاماراتي ظهر اليوم الخميس على قوات عسكرية حكومية كانت في طريقها الى عدن (جنوبي اليمن).
وتظهر في الصورة مركبات عسكرية (اطقم) وقدم تفحمت واحترقت بالكامل.
وشن الطيران الاماراتي قصفا جويا استهدف القوات الحكومية في نقطة العلم عند المدخل الشرقي لمدينة عدن كما شن غارات اخرى في زنجبار عاصمة محافظة ابين.
وبحسب بيان وازرة الدفاع فان القصف الاماراتي خلف عدد كبير من الضحايا العسكريين ، فيما قالت مصادرنا ان عدد القتلى يتجاوز الاربعون وسقوط عدد كبير من الجرحى .
وكان مصدر عسكري قال لـ”مأرب برس“، ان ”قصف طيران الإمارات على الجيش الوطني كان مركزا وكثيفا ومتعمدا“، مؤكدا ان ”جميع الضحايا من منتسبي اللواء 115 بلودر، من بينهم اركان اللواء محمد الطلي“.
ولاحقا اعلن وزير الإعلام اليمني مقتل 40 شخصا وإصابة 70 آخرين في الغارات الإماراتية على قوات الشرعية في عدن وزنجبار.