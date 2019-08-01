ضاحي خلفان يفجر مفاجئة.. لماذا رفضت الإمارات قتل الحوثي وكبار قياداته؟

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فجر ضاحي خلفان، نائب شرطة دبي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن زعيم جماعة المليشيات الحوثية في اليمن وقياداته.
حيث تم تداول مقطع فيديو لضاحي خلفان، لقناة "أبو ظبي"، وهو يكشف عن معلومات خطيرة بشأن مقتل الحوثي وقياداته، معلقًا "أن شيمة الإمارات لم تسمح لها بقتلهم في العيد".
وقال خلفان: إن شيمة الإمارات لم تسمح لها بقتل الحوثي وقياداته في العيد بعد وصول معلومات عن تواجدهم، والسبب أن هناك مناسبة.
وأضاف نائب شرطة دبي السابق، قائلا: أبت شمية الإمارات أن تضرب الحوثي وقياداته أثناء تحية الحوثيين له خلال العيد، وليعلم الجميع أنه وصلت معلومات عن تواجدهم ولكن لم تفعل الإمارات، حيث لم تقبل شيمة الجندي الإماراتي أو المسؤول الإماراتي ذلك.