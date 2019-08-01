في أبشع جريمة تشهدها اليمن.. مليشيا ”الانتقالي“ تقتحم مستشفى ”الرازي“ وتعدم جرحى غارات الطيران الاماراتي شاهد لقطات حية لقصف الطيران الإماراتي مواقع للجيش الوطني في عدن .. فيديو شاهد : اول صورة لمجزرة الطيران الاماراتي جنوب اليمن وحصيلة بالضحايا عاجل: الحكومة ”الشرعية“ تعلن مصير علاقتها مع ”الامارات“ بعد غارات ”عدن“ وتهدد ”ابو ظبي“ بملفات خطيرة ضاحي خلفان يفجر مفاجئة.. لماذا رفضت الإمارات قتل الحوثي وكبار قياداته؟ عاجل: ”واشنطن“ تخذل الحكومة ”الشرعية“ وتؤيد غارات الطيران الإماراتي في ”عدن“ وتؤكد ”من حق الامارات الدفاع عن مصالحها“ تفاصيل ”اجتماع حاسم“ لكبار قيادات الجيش اليمني بعد ساعات من غارات الطيران الإماراتي وتوجيهات صارمة من الرئيس ”هادي“ المقدشي يستدعي 6 من ابرز قيادات الجيش الى مأرب ويعلن رفع الجاهزية ويكشف عن توجيهات من القيادة العليا الكشف عن مقتل مسؤول عسكري رفيع في قصف الطيران الإماراتي و”شبوة“ تحرك أكثر من 100 طقم لتعزيز القوات الحكومية بيان عاجل من وزارة الدفاع ورئاسة الاركان .. كشف عن عدد كبير لضحايا القصف الاماراتي ووجه طلبا للمملكة
رفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، التعليق على اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات باستهداف قواتها بقصف جوي، إلا أنها أشارت، في المقابل، إلى حق أي دولة "في الدفاع عن مصالحها".
واعتبرت المتحدثة، ريبيكا ريباريتش، أن لأي دولة "الحق في الدفاع عن مصالحها والأمر يتعلق بقياداتها وبما تقرره"، مضيفة أن البنتاغون يرفض إبداء رأيه في اتهامات الحكومة اليمنية، وبالتالي ينبغي توجيه السؤال إلى الإمارتيين، على حدّ تعبيرها.
وكانت الحكومة اليمنية اتهمت الإمارات بشن قصف جوي على قواتها في جنوب البلاد حيث تدور معارك مع المجلس الانتقالي الذي نجح، الخميس، في استعادة المناطق التي كان قد خسرها الأربعاء.
ودان بيان للخارجية اليمينة "القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار بمحافظة أبين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء وفي صفوف القوات المسلحة..".
وحملت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، "دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف.."، مجددة "طلبها بأن توقف الإمارات العربية المتحدة كافة أنواع الدعم المالي والعسكري لكل التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة وسلطة القانون..".
ولم يصدر أي رد رسمي من الإمارات على بيان الخارجية اليمينة، إلا أن أبوظبي كانت قد أعربت، في 21 أغسطس الجاري، عن "رفضها القاطع" للاتهامات التي توجهها لها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بدعم تحركات المجلس الانتقالي في جنوب البلاد.