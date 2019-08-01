تفاصيل ”اجتماع حاسم“ لكبار قيادات الجيش اليمني بعد ساعات من غارات الطيران الإماراتي وتوجيهات صارمة من الرئيس ”هادي“

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الخميس 29 اغسطس/آب، اجتماعاً عسكرياً عاجلا في محافظة مأرب (شرقي اليمن)، للإطلاع على مستجدات الأحداث في المحافظات الجنوبية.

وصم الاجتماع كلا من، قائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، ومستشار رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد حسان، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، وقائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح، وأركان حرب قوات الاحتياط العميد الركن حامد الصوملي.

واستمع وزير الدفاع إلى تقارير حول سير العمليات العسكرية التي تخوضها وحدات الجيش ضد المليشيا المسلحة المتمردة التابعة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، مؤكداً أن توجيهات القيادة العليا ممثلة برئيس الجمهورية تقضي بـ”التعامل بحزم مع أي ممارسات تخريبية ومحاولات تقويض الأمن والاستقرار وحرف مسار معركة استعادة الدولة“.

وشدّد الفريق المقدشي على رفع الجاهزية والاستعداد والتزام الحيطة والحذر لدى جميع الوحدات العسكرية في مختلف المناطق والمحاور لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة المخاطر والتحديات.

وقال وزير الدفاع "ان مؤسسة الوطن الدفاعية ملتزمة بالقيام بواجباتها ومسئولياتها الدستورية والوطنية في حماية مؤسسات الدولة والدفاع عن الشرعية الدستورية والتصدي لأي مشاريع فوضوية تستهدف المساس بأمن واستقرار الوطن وسيادته ووحدته والحفاظ على نسيجه الإجتماعي".

كما أكد أن المؤسسة العسكرية ستظل الرهان الآمن والضامن لحماية أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ومحاربة التطرف والإرهاب، مثمنا موقغ المملكة العربية السعودية، وجهودها الداعمة للحكومة الشرعية والقوات المسلحة ووقفتهم الحاسمة في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة.

تصعيد خطير

ويأتي هذا الاجتماع بعد ساعات من قيام الطيران الإماراتي، اليوم الخميس 29 اغسطس/آب، بشن غارات جوية استهدفت قوات الجيش الوطني عند مدخل مدينة عدن الشرقي.

مصادر عسكرية قالت لـ”مأرب برس“، ان الطيران الإماراتي استهدف قوات الجيش في نقطة العلم مدخل عدن الشرقي“، مؤكدة سقوط العشرات من أفراد الجيش بين قتيل وجريح.

المحلل والكاتب السعودي سليمان العقيلي اعتبر في تغريدة له على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، تدخل الطيران الاماراتي، اليوم، لدعم الانفصاليين الجنوبيين، ”تطور خطير وانقلاب على البيان السعودي الإماراتي المشترك“.

وقبل يومين، أعلنت السعودية والإمارات "حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن" عبد ربه منصور هادي.

موقف الحكومة

وأدانت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس 29 اغسطس/آب، القصف الجوي الاماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار.

وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي ان ”القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قوات الجيش“.

وحمل ”الحضرمي“ ”دولة الإمارات كامل المسؤلية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية“.

وأضاف: ”نهيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة كقائدة لتحالف دعم الشرعية بالوقوف الى جانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكرية غير القانوني وغير المبرر“.

وقال ان الحكومة تحتفظ بحقها القانوني المكفول بالقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير.

وطااب المجتمع الدولي لاسيما مجلس الامن بإدانة هذه الاستهداف السافر والاضطلاع بمسؤولية لحفظ الامن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وفقا لكافة القرارات الدولية ذات الصلة.