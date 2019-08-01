المقدشي يستدعي 6 من ابرز قيادات الجيش الى مأرب ويعلن رفع الجاهزية ويكشف عن توجيهات من القيادة العليا

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مأرب

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وجه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي اليوم الخميس برفع الجاهزية والاستعداد والتزام الحيطة والحذر لدى جميع الوحدات العسكرية في مختلف المناطق والمحاور لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة المخاطر والتحديات..

واشاد المقدشيً بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية وتلبية آمال وتطلعات الشعب اليمني في استعادة وطنه ودولته وبناء مستقبله.

وترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، اجتماعاً عسكرياً في محافظة مأرب للإطلاع على مستجدات الأحداث وسير العمليات العسكرية التي تخوضها وحدات الجيش الوطني في مختلف الجبهات والميادين.

وفي الاجتماع الذي ضم قائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، ومستشار رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد حسان، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، وقائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح، وأركان حرب قوات الاحتياط العميد الركن حامد الصوملي، نقل الفريق المقدشي للقادة تحايا المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس الوزاراء الدكتور معين عبدالملك.

واستمع وزير الدفاع إلى تقارير حول سير العمليات العسكرية التي تخوضها وحدات الجيش ضد المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، والمليشيا المسلحة المتمردة التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي..مؤكداً أن توجيهات القيادة العليا ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية تقضي بالتعامل بحزم مع أي ممارسات تخريبية ومحاولات تقويض الأمن والاستقرار وحرف مسار معركة استعادة الدولة.

وقال وزير الدفاع "ان مؤسسة الوطن الدفاعية ملتزمة بالقيام بواجباتها ومسئولياتها الدستورية والوطنية في حماية مؤسسات الدولة والدفاع عن الشرعية الدستورية والتصدي لأي مشاريع فوضوية تستهدف المساس بأمن واستقرار الوطن وسيادته ووحدته والحفاظ على نسيجه الإجتماعي".

وأضاف الفريق المقدشي" أن القوات المسلحة ماضية في استكمال معركة تحرير كل شبر من تراب الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة التي أرادت تحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المنطقة وتقويض الأمن الإقليمي والدولي خدمة للمخططات الإيرانية الرامية لنشر الفوضى وتصدير الخراب".. مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستظل الرهان الآمن والضامن لحماية أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ومحاربة التطرف والإرهاب.

وثمّن وزير الدفاع المواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهودهم الداعمة للحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية ووقفتهم الحاسمة في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة.