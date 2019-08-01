بيان عاجل من وزارة الدفاع ورئاسة الاركان .. كشف عن عدد كبير لضحايا القصف الاماراتي ووجه طلبا للمملكة

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اصدرت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الاركان العامة اليوم الخميس بيانا هاما تعليقا على قصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش في عدن وابين.
وقالت وزارة الدفاع في البيان (وصل مأرب برس نسخة منه) ان الغارة الإماراتية على عدن أسفرت عن سقوط عدد كبير (لم يحدد) من الشهداء والجرحى في صفوف قواتنا.
وطالب البيان السعودية بمحاسبة الامارات على ما وصفه بالاستهداف السافر والمتعمد.
فيما يلي نص البيان :