عاجل : حقيقة سقوط زنجبار بيد الانفصاليين وهذا ما يحدث الآن في المدينة

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تضاربت الانباء اليوم الخميس حول استعادة مليشيات الانتقالي السيطرة على عاصمة محافظة ابين زنجبار بعد يوم واحد من اعلان القوات الشرعية السيطرة على جميع مديريات المحافظة.
وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان مجاميع مسلحة من مليشيات الانتقالي اقتحمت مقار حكومية في زنجبار فيما تعرضت بعضها للنهب ،كما اقدمت مليشيات الانتقالي على تصفية جرحى من الجيش الوطني.
واوضحت المصادر انه تم تصفية عدد من جرحى الجيش الوطني في مستشفى الرازي العام بأبين على يد شقيق قائد حزام أبين عبداللطيف السيد.
واشارت مصادرنا الى انسحاب وحدات من قوات من الجيش من زنجبار الى منطقة العرقوب فيما بعضها ما تزال تتمركز في مدينة شقرة .
وعن الوضع في زنجبار قالت المصادر ان عمليات نهب واسعة تطال الممتلكات العامة والخاصة فيما اغلقت المحلات التجارية ابوابها، في ظل وضع امني وعسكري مرتبك وعدم سيطرت طرف على الوضع العسكري في عاصمة محافظة ابين .