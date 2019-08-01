عاجل : مصدر مسئول يكشف حقيقة مقتل محافظ ابين في قصف الطيران الاماراتي

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف مصدر في السلطة المحلية في محافظة ابين حقيقة الانباء التي تحدثت عن مقتل محافظ المحافظة ابو بكر حسين في قصف الطيران الاماراتي الذي استهدف القوات الحكومية اليوم الخميس.

واكد المصدر لمأرب برس نجاة محافظ محافظة ابين وعدم صحة الاخبار التي تحدثت عن مقتله.

وشن الطيران الاماراتي غارات في ابين بالقرب من منطقة دوفس استهدفت سيارات كانت تقل مسئولين بينهم المحافظ ، بعد استهداف مماثل لقوات الجيش في نقطة العلم عند مدخل مدينة عدن وخلفت الغارات قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين .