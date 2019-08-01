عاجل: الحكومة اليمنية تتوعد ”الامارات“ بعد قصفها لقوات الجيش في ”عدن“ وتوجه دعوة عاجلة للسعودية ومجلس الأمن

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدانت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس 29 اغسطس/آب، القصف الجوي الاماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار.

وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي ان ”القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قوات الجيش“.

وحمل ”الحضرمي“ ”دولة الإمارات كامل المسؤلية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية“.

وأضاف: ”نهيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة كقائدة لتحالف دعم الشرعية بالوقوف الى جانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكرية غير القانوني وغير المبرر“.

وقال ان الحكومة تحتفظ بحقها القانوني المكفول بالقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير.

وطااب المجتمع الدولي لاسيما مجلس الامن بإدانة هذه الاستهداف السافر والاضطلاع بمسؤولية لحفظ الامن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وفقا لكافة القرارات الدولية ذات الصلة.

شن الطيران الإماراتي، اليوم الخميس 29 اغسطس/آب، غارات جوية استهدفت قوات الجيش الوطني عند مدخل مدينة عدن الشرقي.

مصادر عسكرية قالت لـ”مأرب برس“، ان الطيران الإماراتي استهدف قوات الجيش في نقطة العلم مدخل عدن الشرقي“، مؤكدة سقوط العشرات من أفراد الجيش بين قتيل وجريح.

المحلل والكاتب السعودي سليمان العقيلي اعتبر في تغريدة له على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، تدخل الطيران الاماراتي، اليوم، لدعم الانفصاليين الجنوبيين، ”تطور خطير وانقلاب على البيان السعودي الإماراتي المشترك“.

وقبل يومين، أعلنت السعودية والإمارات "حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن" عبد ربه منصور هادي.