بحاح يهاجم الشرعية ويتهم هادي باجتياح عدن

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هاجم خالد بحاح- نائب رئيس الجمهورية الأسبق- رئيس الوزراء الأسبق الرئيس هادي، متهما إياه باجتياح عدن من جديد كما تم في ٩٤، حيث قال إن ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن أمس الأربعاء هو اجتياح جديد للجنوب.
وأضاف بحاح -في منشور على فيسبوك- "إنها عدن الجنوب لمن لا يعرفها، تم اجتياحها في 1994 باسم الشرعية الوحدوية القبلية، وتم اجتياحها في 2015 باسم الشرعية الثورية الحوثية".
وتابع بحاح الذي يعد الرجل الأول للإمارات "اليوم تسعى قوى -ما أسماه "الشر"- اجتياحها باسم الشرعية المهترئة الإخونجية".
ويأتي هجوم بحاح على الشرعية ورئيسها متزامناً مع اتهامات وجهتها الحكومة اليمنية لدولة الإمارات بالوقوف وراء انقلاب عدن تخطيطاً وتمويلاً وتسليحاً.