تطور خطير سيقلب المشهد اليمني رأسا على عقب.. الإمارات تنقلب على ”البيان المشترك“ وتوجه طعنة غادرة في خاصرة المملكة

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شن الطيران الإماراتي، اليوم الخميس 29 اغسطس/آب، غارات جوية استهدفت قوات الجيش الوطني عند مدخل مدينة عدن الشرقي.

مصادر عسكرية قالت لـ”مأرب برس“، ان الطيران الإماراتي استهدف قوات الجيش في نقطة العلم مدخل عدن الشرقي“، مؤكدة سقوط العشرات من أفراد الجيش بين قتيل وجريح.

المحلل والكاتب السعودي سليمان العقيلي اعتبر في تغريدة له على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، تدخل الطيران الاماراتي، اليوم، لدعم الانفصاليين الجنوبيين، ”تطور خطير وانقلاب على البيان السعودي الإماراتي المشترك“.

وقبل يومين، أعلنت السعودية والإمارات "حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن" عبد ربه منصور هادي.

ودعا البلدان في بيان مشترك إلى "الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية (في اليمن) لفض الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف"، في إشارة إلى قوات الحزام الأمني الانفصالية والقوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وشدد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الأحد على ضرورة "الانخراط في حوار (جدة) الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية".

وشددتا على التصدي "لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

وأشار البيان إلى رفض حكومتي البلدين "واستنكارهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تلك الأحداث".