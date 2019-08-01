عاجل : الطيران الاماراتي يقصف الجيش الوطني عند مدخل ”عدن“ و”الصبيحي“ يعلن انطلاق عملية عسكرية ويقود قوات ضاربة و”الجبواني“ يزف البشرى

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس 29 اغسطس/آب، بدء عملية استعادة السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن.

وقال العميد عبدالله الصبيحي قائد اللواء 39 انه يقود قوة ضاربة هي الاولى من نوعها تدخل الآن خط المواجهة.

وأكد الصبيحي بان المعركة تديرها قيادات عسكرية شيبت بها المعارك ولها خططها وأهدافها وتعرف مداخل عدن ومخارجها وتقود جيوش ضاربة في مواجهة مليشيات منهزمة.

من جانبه، أكد وزير النقل صالح الجبواني، ان ‏”قوات الجيش الوطني الباسلة وباتصالات مباشره من الميدان تتقدم الآن وطلائعها تصل وسط خورمكسر“.

وأكد الجبواني، ان ”فلول المليشيات المناطقية العنصرية الإرهابية تفر في كل الإتجاهات“، وأضاف ”هذا يوم الإنتصار النهائي .. أبشري يا عدن فليل الإرهاب المناطقي إلى زوال“.

الى ذلك، قالت مصادر ميدانية لـ”مأرب برس“، ان طيران الإمارات استهدف قوات الجيش في نقطة العلم، مؤكدا سقوط عدد من افراد الجيش بين قتيل وجريح.

وقالت المصادر ان القصف تزامن مع بدء تحرك القوات نحو عدن.