السعودية.. مواقف حازمة تجاه شرعية اليمن

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 601

اعتبرت صحيفة اليوم السعودية اعلانوزير الداخلية اليمني أمس الأربعاء، أن عدن بالكامل أصبحت تحت سيطرة قوات الشرعية، يأتي منسجما مع مساعي المملكة التي تقود قوات التحالف لتفويت الفرصة على أعداء اليمن المتربصين بسيادته والإجهاز على شرعيته، والمتمثلين في الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل النظام الإيراني وبقية التنظيمات الإرهابية،.

وإشارات الصحيفة في كلمتها الافتتاحية إلى مواقف المملكة الحازمة تجاه أحداث عدن تعكس تمسكها بالشرعية اليمنية وأهمية عودتها ليتخلص اليمن من أعدائه وأذنابهم، موقف يؤكد على الرفض القاطع لكل ما من شأنه تهديد أمن اليمن ووحدته ونسيجه الاجتماعي، فتقويض مؤسسات الدولة اليمنية والمساس بها يعطي الفرصة للمتربصين باليمن للاستمرار في عبثهم وممارساتهم الخبيثة واعتداءاتهم على مصالح اليمن وشعبه، إن الانقلاب على الشرعية يمثل انقلابا على سيادة اليمن وأمنه واستقراره، ومواجهة الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الذي يستهدف بسط النفوذ الفارسي على اليمن والوقوف بحزم أمام كافة التنظيمات الإرهابية هو عمل محمود ما زالت المملكة متمسكة به للوصول إلى عودة اليمن بعودة شرعيته.

وأضافت اندعوة المملكة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة لمناقشة الخلافات تعكس حرص المملكة على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقرا، الأمر الذي ينسجم مع مساعي قوات التحالف بقيادة المملكة وجهود مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني، فالمملكة ماضية في تقديم جميع أنواع الدعم السياسي والعسكري والإغاثي والاقتصادي والتنموي لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره.