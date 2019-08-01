بيان عاجل من التحالف عقب إعلان «الحوثيين» استهداف إحدى مطارات المملكة بصاروخ كروز

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي " ان مقذوف معاد سقط على مطار أبها الدولي مساء امس الاربعاء، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة".

وأوضح المالكي أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أي إصابات.

وأضاف "ان مليشيا الحوثي الإنقلابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ ( كروز )، ما يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة".

وبيّن المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم مليشيا الحوثي واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من لمليشيا الحوثي، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت مليشيات الحوثي قد اعلنت في وقت سابق من مساء الاربعاء 28 اغسطس 2019 م بأن القوة الصاروخية التابعة لها قد استهدفت بصاروخ كروز من نوع قدس1 المجنح مطار أبها الدولي.