عاجل..انفجارات عنيفة تهز «صنعاء» ومصادر تكشف الأسباب

الخميس 29 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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شنت مقاتلات التحالف العربي قبل قليل، عدة غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية بالعاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس» ان الغارات الجوية استهدفت مواقع تابعة للمليشيات الحوثية في محيط صالة مطار صنعاء الدولي.

واوضحت المصادر على ان الغارات الجوية اعقبها انفجارات عنيفة هزت صنعاء فيما لايزال التحليق مستمر.