التحالف يكشف مصير طائرة «مسيّرة» أطلقها «الحوثيين» من صنعاء باتجاه المملكة «غريفيث» يتحدث عن تطور مهم في العملية السياسية في «اليمن» عاجل: ”بن سلمان“ يبرم اتفاقا مع ”واشنطن“ بشأن اليمن بعد ساعات من استعادة ”عدن“ مقاتلات التحالف تلاحق فلول«الانفصاليين»بـ«عدن» - المواقع المستهدفة ”هاني بن بريك“ يعترف بالهزيمة ويؤكد تعرضهم لـ”الغدر والخيانة“ أشهر الاميرات المطلقات في الاسر الملكية في العالم العربي محافظ ”عدن“ يعلن ”بيان النصر“ ويبعث برقية عاجلة للرئيس ”هادي“ وكالة ناسا تُسجل أول جريمة خارج الكرة الأرضية! ماذا يحدث للجسم عند تناول الطماطم الحكومة تصدر اول قرار من ”عدن“ بعد استعادتها من مليشيا ”المجلس الانتقالي“
أكد المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفيث اليوم الاربعاء أن الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي وافقوا على اقتراح بتنفيذ اتفاق الحديدة.
وقال غريفيت في تغريدة له على "تويتر": "الطرفان (في اليمن) رحبا باقتراحي الخاص بتنفيذ اتفاق الحديدة وقدما تعليقات".
ووصف المبعوث الموافقة بأنها "تطور مهم في العملية السياسية في اليمن".
وأشار في تغريدته إلى أن "الأطراف المعنية ستجري المزيد من المناقشات في الاجتماع المقبل للجنة تنسيق إعادة الانتشار".
يأتي هذا بعد يوم من لقاء المبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيت رئيس مجلس النواب سلطان البركاني؛ لمناقشة تنفيذ اتفاق استكهولوم وذلك فيما يخص تنفيذ اتفاق الحديدة.
يُشار إلى أن "البند الأكثر إشكالية في اتفاقية ستوكهولم هو طريقة التعامل مع قوات الأمن المحلية في الحديدة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع عائدات الميناء".
وكان آخر اجتماع للجنة إعادة الانتشار على متن سفينة بالبحر، وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، في تصريحات أعقبت الاجتماعات، إن هناك 3 قضايا يسعى إلى حلها في الحديدة: القضية الأولى هي طريقة التعامل مع قوات الأمن المحلية، أما الثانية فترتبط بكيفية التعامل مع عائدات الميناء. والثالثة هي الحوكمة والإدارة.